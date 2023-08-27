شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يوافق على إعارة أحمد الكوهى للسكة الحديد لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق نادي المقاولون العرب على إعارة لاعبه الشاب أحمد الكوهي إلى نادي السكة الحديد خلال الميركاتو الصيفي الحاري وذلك بهدف المشاركة واكتساب المزيد من الخبرات.

ووقع الكوهي عقد انتقاله إلى السكة الحديد في حضور سامي الشيشيني رئيس قطاع الكرة بنادي السكة الحديد وسمير الحاوي وكيل أعماله.

واقترب نادي المقاولون العرب من إغلاق ملف الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم المقبل 2023-2024، وذلك بعدما وصلت قائمة ذئاب الجبل إلى 29 لاعباً ويتبقى صفقة وحيدة لغلق الملف بشكل رسمي.

وترك الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، مقعداً شاغراً بالقائمة على أمل حسم صفقة عمار حمدي صانع ألعاب الأهلي، خاصة فى ظل الرغبة المتبادلة بين اللاعب والمقاولون للانضمام إلى ذئاب الجبل فى الموسم الجديد.

وأرسل نادي المقاولون العرب خطاباً ثانياً إلى النادي الأهلي، يطلب خلاله استعارة عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، وذلك فى إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين.