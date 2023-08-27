شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شبيطة يعلن اعتزاله وينضم للجهاز الفنى لوادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى شبيطة، لاعب الاهلى السابق وقائد فريق وادى دجلة، اعتزاله كرة القدم بعد مشوار طويل بدأ بالنادى الأهلى مرورا بعدد من الأندية داخليا وخارجيا.

بدأ مصطفى شبيطة بناشئى النادى الأهلى ومنتخب الشباب ثم صعد للفريق الأول ثم انتقل إلى أسمنت السويس والاتصالات إعارة والاتصالات بعدها انتقل لنادى وادى دجلة ومنه إلى ليرس البلجيكى ليعود بعدها إلى نادى بتروجت ثم المقاصة، لينهى رحلته بنادى وادى دجلة بداية من موسم 2007/2008 لموسم 2022/2023.

وقررت إدارة النادى ضم قائد الفريق الدجلاوى مدربا بالجهاز الفنى للفريق مع المدير الفنى ايجور توليتش.

ونجح وادى دجلة في التعاقد مع 8 صفقات حتى الآن والتى جاءت آخرها أحمد دحروج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تعاقد مع كل من: مؤمن عاطف من الداخلية، عبد الكافي رجب حارس السكة الحديد، ومحمد الشبيني مدافع الإنتاج الحربي، أحمد داهش لاعب إيسترن كومباني، عبد الله كامل لاعب أسمنت أسيوط، يوسف محسن «اويا» لاعب العبور، ووليد عطية.

ويلعب وادى دجلة في دورى المحترفين في الموسم الجديد، بعدما احتل المركز الثانى في ترتيب مجموعة القاهرة والقناة في الموسم الماضى، الذى نجح خلاله فريق زد في الصعود للدورى الممتاز.