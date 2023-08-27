شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطير إلى النمسا فى العاشرة صباح غدٍ على متن طائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى إلى النمسا فى العاشرة صباح غد الاثنين على متن طائرة خاصة، لدخول معسكر مغلق استعداداً للموسم الجديد. وقرر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اصطحاب الشيف الخاص بالفريق فى رحلة النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد للإشراف على وجبات البعثة طوال مدة الإقامة هناك.

ويطير فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر للنمسا غداً الاثنين لدخول معسكر مغلق هناك يستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل استعداداً للموسم الجديد .

ويخوض الأهلي مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر يومي 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل ، ولن يخوض الأهلي مباريات ودية مع إحدى الفرق العالمية في النمسا لأن الفرق الأوروبية الكبرى مشغولة حالياً بمشاركاتها في دوريات بلادها، لذا سيلعب الأهلي مع فريق نمساوي وآخر من خارج النمسا، وقد تكون الوديتان أمام فريقين من النمسا.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لتحقيق أكبر إستفادة من المعسكر الأوربي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي في الموسم الجديد خاصة وأن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة سيبدأها بمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.