شكرا لقرائتكم خبر عن عماد البنانى رئيساً للجنة المؤقتة بنادى الزمالك.. ورحيل حسن موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بيان رسمي، استبدال حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، بالدكتور عماد مصطفى البناني.

وجاء البيان كالتالي: "بالإشارة إلى انتهاء المهلة القانونية المقررة لقبول الاستقالة المقدمة من مجلس إدارة نادى الزمالك، وفى ضوء الإجراءات القانونية المتخذة لإدارة شئون النادي خلال الفترة المقبلة، أصدرت مديرية الشباب والرياضة، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، قراراً يتضمن تكليف الدكتور عماد مصطفى البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، للعمل مديراً تنفيذياً لنادى الزمالك ورئيساً للجنة المشكلة لإدارة شئون النادى، وذلك نظراً للخبرات الواسعة التى يتمتع بها في المجال الرياضي، وقدرته على إدارة شئون النادى مع اللجنة المشكلة خلال الفتره المقبلة، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى وفق أحكام قانون الرياضة 71 لسنه 1971مع توجيه الشكر للسيد اللواء / حسن موسي".

وأضاف البيان، "ومن المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شئون النادى تشكيل لجان نوعية، أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادى وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادى، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بنداً لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك وذلك فى ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك".