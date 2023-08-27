شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يقترح إيقاف اللاعبين بعد الإنذار الرابع فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، أنه سيتقدم باقتراح يقضى بزيادة عدد الإنذارات التى يحصل عليها اللاعبون قبل الإيقاف، ليُصبح الإيقاف بعد 4 إنذارات وليس 3، كما هو الوضع حالياً.

وقال عامر حسين، إن سبب الاقتراح هو حاجة الأندية للاعبيها فى أكثر عدد ممكن من المباريات، نظرا لضغط الموسم ورفع أسماء الخمسة لاعبين مواليد 2001.

وأضاف عامر حسين أن هناك دوريات عديدة حول العالم تصل عدد الإنذارات فيها إلى 5 بطاقات، موضحا أن أول إيقاف للاعب سيكون لمدة مباراة ثم ثاني إيقاف يكون مباراتين وهكذا، مشددا على أن سيتقدم هذا المقترح لتنفيذه في الموسم الجديد.

على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مد فترة القيد لجميع المراحل السنية والبراعم استعدادًا للموسم الجديد، وأرسل خطابًا رسميًا للأندية لإخطارها بالقرار.

وأعلن اتحاد الكرة منذ فترة اعتزامه تشكيل منتخبات لمواليد 2005 و2007 و2008 و2009، وذلك في إطار خطة تطوير الكرة المصرية وتكوين قاعدة موسعة من اللاعبين الصاعدين؛ ليتم الاعتماد عليهم مستقبلًا ضمن صفوف المنتخب الأول.

وأرسل اتحاد الكرة المصري خطابات إلى الفروع التابعة له قرارا بمد فترة القيد للقائمة الإضافية للمراحل السنية والبراعم إلى يوم 7 سبتمبر المقبل، بعد أن كان مقررا انتهاؤها في الأول من الشهر نفسه.