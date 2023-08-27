شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي لاعب المنتخب المصرى للاسكواش مصطفى عسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعم مصطفي عسل لاعب الاسكواش في برنامج الإعداد والتأهيل الخاصة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بما يضمن الحفاظ على مستواه الفنى للعودة للمنافسات الدولية مرة أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببطل العالم والمنتخب المصري للاسكواش مصطفى عسل للوقوف على استعدادات اللاعب خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة المصرية المستمر باللاعبين والمدربين والشخصيات الرياضية لتقديم الدعم والتشجيع للرياضة والرياضيين فى مصر، مع مناقشة كافة التحديات، وسبل تطوير الرياضة المصرية.