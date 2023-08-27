شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. القندوسي بقميص سيراميكا بعد إنهاء إجراءات استعارته من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للجزائري أحمد القندوسي، لاعب النادي الأهلي، مرتدياً قميص سيراميكا بعد إنهاء إجراءات استعارته لمدة موسم من القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية

ورحب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي، بإعارة القندوسي لإفساح المجال للتعاقد مع مهاجم اجنبي استعدادا للموسم الجديد.

وتم استبعاد القندوسي من قائمة الأهلي المتجهة للنمسا غدا الاثنين استعدادا لدخول معسكر مغلق هناك بعد إنهاء إجراءات إعارته لسيراميكا.

ولم يعلن ناديا الاهلي وسيراميكا عن الصفقة بشكل رسمي حتي الآن .

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراتين وديتين فى معسكر النمسا الخارجي استعداداً للموسم الجديد، وذلك يومى 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، وجار الاتفاق على طرفى هاتين المباراتين.

هذا وكان خالد بيبو، مدير الكرة، قد توجه إلى النمسا برفقة سمير عدلي المدير الإداري للفريق، في رحلة سريعة لمدة 48 ساعة، اطمأن خلالها على ترتيبات معسكر الفريق بداية من فندق الإقامة وملاعب التدريب، ووسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر، لتذليل أي معوقات وتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

ويضم الجهاز الفني لـ كولر كلاً من: مارسيل كولر المدير الفني، وهارالد جامبيرلي المدرب العام، وتيزيان أندريس أندويا مدرب أحمال، وياسين الميكاري محلل الأداء، وخالد بيبو مدير الكرة، سامي قمصان المدرب، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى ، ومعهم الوافد الجديد كارلوس بيرنيجر.

وقاد كولر الأهلي لحصد خمس بطولات في الموسم المنقضي هى السوبر المصرى "مرتين" وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز.