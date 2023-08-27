شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سان جورج الإثيوبى فى دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق سان جورج الإثيوبي موعداً مع الأهلى في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة.

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر اليوم الأحد تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

وفى السياق ذاته، تلقى النادي الأهلي تأكيدات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل انطلاقة المارد الأحمر في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا عدة أيام.

ويلتقي الأهلي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا مع فريق سان جورج الإثيوبي وتقام مباراة الذهاب في دور الـ32 أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل فى إثيوبيا، على أن تُقام مباراة الإياب أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر بالقاهرة.

وقال مصدر في الأهلي إن كاف قرر تأجيل مباراة الفريق في دور الـ32 عدة أيام بعد تحديد موعد السوبر الأفريقي الذي سيجمع الأهلي بفريق اتحاد العاصمة الجزائري حيث سيُقام السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر المقبل بالسعودية.

وكان الأهلى، قد توج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، بنتيجة 3 - 2 فى مجموع مباراتي الذهاب.