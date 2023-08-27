شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تشكيل لجان اتحاد كرة اليد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، برئاسة محمد الأمين، تشكيل لجان الاتحاد المصرى لكرة اليد للموسم الجديد 2023/2024 كالتالى:

المحاضر الدولى عفت رشاد رئيسا للجنة العليا للمدربين والإداريين ولجنة المشروعات القومية للعمالقة والموهوبين.

سعيد عبد المنعم رئيسا للجنة المسابقات وكرة اليد المصغرة.

عاصم السعدنى رئيسا للجنة مسابقة دورى المحترفين.

طارق الدروى وإبراهيم غريب لجنة التطوير.

هشام قدرى مستشارا قانونيا للاتحاد.

مصطفى المعاملى رئيسا للجنة العليا للحكام و المراقبين.

شريف حنفى رئيسا للجنة الاعلامية.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد جدول منافسات دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2023/2024 والمقرر انطلاقه 1 سبتمبر المقبل.

وتشهد الجولة الأولى مواجهات بين كل من، الأهلى مع الزهور والزمالك مع المعادى والطيران مع العبور و طلائع الجيش مع سموحة وهليوبوليس مع الشمس وسبورتنج مع أصحاب الحياد والبنك الأهلى مع الأوليمبى، والجزيرة مع الترسانة.