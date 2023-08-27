شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو المصري من معسكر المغرب يواصلون التدريب فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض مستبعدو النادي المصري من معسكر الفريق النقام حالياً بالمغرب تدريباتهم فى بورسعيد، تحت قيادة سعيد إبراهيم مدرب فريق الأمل بالنادي، والذي تولى مهمة إعداد وتجهيز اللاعبين الذين تخلفوا عن السفر لمعسكر الفريق في المغرب حسب البرنامج التدريبي الذي وضعه علي ماهر.

واستبعد المصري كلا من، سمير فكري، أحمد أيمن منصور، حسام جريشه، عماد أبو بكر والحارس محمد محسن، من رحلة المغرب ضمن المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تتراوح مدة معسكر فريق المصري في المغرب بين 15 إلى 20 يومًا، وكانت المرحلة الأولى التي أقيمت ببورسعيد قد شهدت خوض المصري مباراة ودية واحدة أمام فريق ساحة دمياط ،وانتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة.

ويتدرب مستبعدو المصري على فترتين بحيث تشمل الفترة الصباحية المران على رمال البحر وتدريبات الجمانيزيوم فيما ترتكز الفترة المسائية على التدريبات المركبة بالكرة علاوة على المشاركة في بعض التقسيمة مع فرق شباب النادي حتى يكتسب اللاعبين حساسية ولياقة المباريات.