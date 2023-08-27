قد تكون الأخيرة لصلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة نيوكاسل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود الهجوم محمد صلاح نجم الريدز، الذي تتكاثر الأقاويل عن إمكانية انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي بعد هذه المباراة.

وذكرت القنوات الرياضية السعودية نقلا عن مصادر أن محمد صلاح سيخوض مباراته الأخيرة مع ليفربول ضد نيوكاسل، بعد ذلك سيسافر صلاح إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لإتمام الانتقال إلى الاتحاد.

وفيما يلي التشكيل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: واتارا إندو - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - كودي جاكبو