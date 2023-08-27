الارشيف / اخبار الرياضه

بعد أنباء انتقاله لاتحاد جدة.. ليفربول يضع خطة طوارئ تحسبًا لرحيل صلاح

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة " إيكو"، أن إدارة ليفربول حددت خطة طوارئ من أجل تعويض رحيل محمد صلاح المحتمل إلى اتجاد جدة السعودي، بعد مباراة نيوكاسل يونايتد، وفقًا للتقارير التى ترددت خلال الساعات الماضية.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة ليفربول تفكر فى ضم البرتغالي جواو فيليكس المنبوذ فى أتلتيكو مدريد، لتعويض رحيل محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي.

وأنهي جواو فيليكس فترة إعارة مع في الجزء الثاني من الموسم الماضي، وعاد إلى أتلتيكو مدريد لكن علاقته المتوترة مع دييجو سيميوني المدير الفني للروخي بلانكوس وضعته خارج حسابات الأخير في الموسم الجاري 2023-2024.

وأنهت الصحيفة بأن ليفربول استفسر عن إمكانية التعاقد مع رايان جرافنبيرتش لاعب بايرن ميونخ الألماني خلال آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت القنوات نقلا عن مصادر أن محمد صلاح سيخوض مباراته الأخيرة مع ليفربول ضد نيوكاسل، بعد ذلك سيسافر صلاح إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لإتمام الانتقال إلى الاتحاد.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا