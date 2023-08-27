شكرا لقرائتكم خبر عن حسن موسى فى أول رد لـ"الخليج 365": لا أعلم سبب رحيلى عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق اللواء حسن موسى على قرار وزارة الشباب والرياضة برحيله عن منصب المدير التنفيذى لنادى الزمالك، وتعيين الدكتور مصطفى عماد البنانى بدلاً منه.

وقال حسن موسى، فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "لا أعلم سبب رحيلى عن نادى الزمالك، وفوجئت بالقرار الذى صدر من وزارة الشباب والرياضة، ومن يعلم السبب هو وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت، في بيان رسمي، استبدال حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، بالدكتور عماد مصطفى البناني.