شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الكويت الكويتى 18/16 فى الشوط الأول بنهائى البطولة العربية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الكويت الكويتى، بنتيجة 18/16، فى الشوط الأول بنهائى البطولة العربية التى تستضيفها المملكة العربية السعودية، والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المحدد له نوفمبر المقبل بالسعودية أيضاً.

ويسعى الزمالك إلى مواصلة التألق فى الشوط الثانى من أجل التتويج باللقب وحجز تذكرة المونديال.

وتأهل فريق الزمالك إلى النهائى بالفوز على مضر السعودى بنتيجة 29 / 24 فى نصف النهائى، الجمعة، بينما ينافس فريق البنك الأهلى على البرونزية أمام مضر السعودى.

كما نجح الزمالك فى التأهل إلى نصف النهائى بعد الفوز على الحشد العراقى 36/27 فى ربع النهائى، الأربعاء، وحقق الفريق الأبيض الفوز بأول لقاءاته فى الدور الأول على وفاق عين توتة الجزائرى بنتيجة 34/28 قبل الخسارة من العربى الكويتى الخميس بفارق هدف وحيد، ثم الفوز على الهدى السعودى بنتيجة 28 / 24 ثم الشعلة اليمنى 51 / 14.

ويقود الفريق فنيا كل من: أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبد الباري مديرا للفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

وتضم قائمة الزمالك كلا من: مؤمن زكي إبراهيم العربي وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيونى مودى وزياد حشاد وأحمد سامح وهشام صلاح ومحمد ياسين وأحمد عبد الرحمن وعمر الوكيل بكار ومازن رضا وأحمد مؤمن صفا وشادي خليل وخالد وليد وأحمد وليد ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وكريم هنداوى.