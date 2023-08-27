شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المران الأخير للأهلى قبل السفر للنمسا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الأحد تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر للنمسا غدا الإثنين لدخول معسكر مغلق هناك، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وقاد كولر فقرات فنية وتدريبية متنوعة للاعبين؛ حيث خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا مطولًا استمر لمدة 40 دقيقة.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في مران بدني وفني متنوع.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وعاد فريق الأهلي للتدريبات الجماعية بدءًا من الخميس الماضي، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضي.

ويستعد الأهلي للسفر إلى النمسا لخوض معسكر إعداد الفريق الذي يقام من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر في إطار التحضيرات للموسم المقبل.