نونيز يمنح ليفربول نقاطاً غاليةً أمام نيوكاسل والسيتي يقتنص فوزا مثيراً

المنامة - ياسر ابراهيم - قلب ليفربول تأخره وحقق انتصاراً غالياً أمام مستضيفه نيوكاسل يونايتد 2-1 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز الاحد على ملعب سانت جيمس بارك معقل فريق الماكبايس.



وافتتح أصحاب الدار التسجيل عن طريق أنتوني جوردون 25، فيما سجل التعادل لليفربول، البديل الأوروغوياني داروين نونيز 81. وأضاف اللاعب نفسه هدف الانتصار 90+3.



وكان مدافع الريدز الهولندي كابتن الفريق فيرجيل فان دايك تعرض للطرد منذ الدقيقة 28، بعد عرقلته للمهاجم السويدي أليكسندر إيساك.



وصار رصيد الريدز 7 نقاط في المركز الرابع، مقابل توقف رصيد نيوكاسل عند النقاط الثلاث التي حققها من انتصار وحيد مقابل خسارتين متتاليتين.



وفشل نيوكاسل بهذه النتيجة في تعويض خسارته أمام سيتي، فيما أكد ليفربول بدايته الواعدة (تعادل مع تشلسي وفاز على بورنموث في المرحلتين الأوليين) ونيته نسيان خيبة الموسم الماضي واخفاقه في التأهل الى دوري الأبطال.



وأكد ليفربول تفوقه على نيوكاسل الذي خسر مبارياته الخمس الأخيرة أمام "الحمر" ولم يذق طعم الفوز عليهم منذ كانون الأول/ديسمبر 2015 (2-0).



وتأثر ليفربول كثيراً بالنقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 28 بعد طرد فان دايك نتيجة خطأ على السويدي ألكسندر إيزاك، ما صعب من مهمة فريق المدرب الهولندي يورغن كلوب في تعويض الهدف الذي تلقاه قبلها بثلاث دقائق عبر أنتوني غوردون بعد خطأ فادح من ترنت ألكسندر أرنولد (25).



ورغم النقص العددي، قاوم ليفربول حتى تمكن من خطف التعادل عبر البديل نونييس بعد تمريرة من البرتغالي ديوغو جوتا (81)، قبل أن ينجح البديل السوبر في خطف هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة بينية من المصري محمد صلاح.



وعاد أستون فيلا من ملعب بيرنلي بفوزه الثاني للموسم، وجاء بنتيجة 3-1 بفضل البولندي ماتي كاش الذي وضعه في المقدمة بهدفين نظيفين بعد 20 دقيقة فقط (8 و20).



وعاد بيرنلي إلى اللقاء في بداية الشوط الثاني بفضل هدف للايل فوستر (47)، لكن الفرنسي موسى ديابيه أعاد الفارق الى هدفين بتسديدة من خارج المنطقة (61)، مؤكداً الفوز الثاني لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، فيما مُني صاحب الأرض بهزيمته الثانية في مباراتين.



مانشستر سيتي يقتنص فوزاً مثيراً

اقتنص مانشستر سيتي فوزاً صعباً من مستضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف.



وسجل هالاند هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 63 مستغلاً كرة عرضية متقنة من جاك غريليش انقض عليها الدولي النرويجي برأسه بشكل رائع، وفي الدقيقة 85 فاجأ جايدن بوغل الجميع وأطلق تسديدة أرضية تعادل بها شيفيلد (1-1) قبل أن يطلق لاعب وسط مانشستر سيتي رودري صاروخية استقبل فيها الكرة على الطائر ووجهها مباشرة في الشباك معلناً الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 88.



وانفرد مانشستر سيتي بذلك بالصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات محققاً إلى الآن العلامة الكاملة فيما تلقى شيفيلد خسارته الثالثة توالياً واستمر بدون أي رصيد من النقاط.



المصدر: وكالات