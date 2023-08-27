في مباراة شهدت خمسة أهداف.. برشلونة يحقق فوزاً صعباً أمام فياريال

انتزع فريق برشلونة فوزا صعبا خارج ملعبه من منافسه فياريال بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف لثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب لا سيراميكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.



البداية جاءت سريعة من الفريق الكتالوني الذي نجح في التقدم مبكرا بالهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق بابلو جافي، قبل أن يضيف الهولندي فرينكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 15.



شهدت الدقائق التالية صحوة من فريق فياريال الذي نظم لاعبوه صفوفهم وبدأوا في تشديد ضغطهم على مرمى برشلونة.



واستطاع فياريال تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق خوان فويث، ثم عادل ألكسندر سورلوث النتيجة في الدقيقة 40، قبل أن ينجح أليخاندرو بايينا في إضافة هدف ثالث في الدقيقة 50.



واستطاعت كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز، العودة بقوة مجددا للمباراة، بتسجيل هدفين متتاليين لفيران توريس في الدقيقة 68 والبولندي ليفاندوفسكي في الدقيقة 71؛ ليعود برشلونة بـ3 نقاط ثمينة من خارج ملعبه



ورفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط، بينما تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط.

(الاناضول)