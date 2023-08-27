شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم حفل توزيع الدبلومة الأفريقية D7 وD8 فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت منطقة الشرقية لكرة القدم، حفل توزيع شهادات الدبلومة الأفريقية لعدد 60 دارسا، وحضر الاحتفال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، واللواء ثروت سويلم عضو مجلس النواب وعضو رابطة أندية القسم الأول.

كما حضر الحفل الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين وإنسان عاشور منسق الدورات، والدكتور ياسر عبد العظيم المدير التنفيذي لمنطقة الشرقية، وأقيم الاحتفال على حمام السباحة بنادي أبو حماد.

وقام اللواء ثروت سويلم بتكريم الكابتن جمال علام والدكتور جمال محمد علي والدكتور ياسر عبدالعظيم بإهدائهم دروع تذكارية بمناسبة الاحتفال بتنظيم أول رخص تدريبيه D بالشرقية.

ويرى الدكتور جمال محمد على، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الرخص التدريبية التي يجريها الاتحاد في الوقت الحالي، الهدف منها تقديم مدربين مؤهلين للعمل في أندية الدوري المصري والاحتراف الخارجي أيضًا.

وقال جمال محمد على لـ"الخليج 365": "الرخصة التدريبية A التي تم تخريجها قبل أسابيع شهدت العديد من المواهب التدريبية، ولن أبالغ أن من بين 25 مدربا حصلوا على الرخصة هناك أكثر من 20 مدربا ينتظرهم مستقبل واعد".

وأضاف مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة: "من خلال الورش التدريبية والمحاضرات النظرية والعملية وتطبيقاتها، والمقابلات الشخصية، أستطيع القول بأن هناك العديد من المدربين الذين يستحقون الحصول على فرصة في الدوري".



حفل توزيع الدبلومة الأفريقية



حفل توزيع الدبلومة الأفريقية



حفل توزيع الدبلومة الأفريقية



حفل توزيع الدبلومة الأفريقية