شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملفات عاجلة تنتظر الحسم فى أول اجتماع لمجلس الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على حسم ثلاثة ملفات عاجلة فى أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد، على رأسها اعتماد تعاقد الجهاز الفنى لفريق الكرة بقيادة إيهاب جلال وتشكيل قطاع الناشئين، بجانب إجراء هيكلة إدارية موسعة لكافة القطاعات الإدارة بالنادى.

وتسلم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، اليوم الأحد، موافقة اللجنة الأولمبية على نتيجة الانتخابات، واعتمادها من أجل تحديد موعد أول اجتماع رسمى للمجلس بعد انتخابه.

ومن المتوقع عقب وصول موافقة اللجنة الأوليمبية للنادى الإسماعيلى تحديد مجلس الإدارة الجديد موعد عقد أول اجتماع له من أجل تشكيل المكتب التنفيذى للنادى بحثاً عن بدء ماكينة العمل داخل القلعة الصفراء.

وكان النادى الإسماعيلى قد أعلن نتيجة الانتخابات الخاصة باختيار مجلس إدارة النادى للفترة المقبلة والتى تستمر من 2023 وحتى 2027.

وفاز المهندس نصر أبو الحسن برئاسة النادى الإسماعيلى، بينما فاز فرج عمران بمنصب نائب الرئيس، والمحاسب مصطفى شله بمنصب أمين صندوق النادى، بالإضافة إلى شوقى عوض، وأحمد فهيم، وأحمد عبد الرحمن، ومحسن عبد المسيح بعضوية مجلس الإدارة فوق السن، والدكتور محمد جمال بعضوية تحت السن.

ورحل مجلس إدارة الإسماعيلى المنتخب السابق برئاسة يحيى الكومى وتولى بعده لجنة مؤقتة برئاسة أبو بكر الحديدي.

ثم عينت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلى، وأعلنت إلغاء كافة القرارات والتعيينات التى أجرتها اللجنة السابقة برئاسة أبو بكر الحديدي.