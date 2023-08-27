شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن التعاقد مع تمارا نادر السيد لتدعيم فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إتمام التعاقد مع تمارا نادر السيد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للسيدات خلال الموسم الجديد.

وأوضح العوضي أن النادي أتم تعاقده مع تمارا السيد، لمدة 4 مواسم قادمة، في إطار خطة تدعيم صفوف كافة فرق النادي بالعناصر المميزة من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.

وأوضح أن التعاقد مع اللاعبة جاء بناء على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة طارق خيري، وفي إطار التدعيم بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.