شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر حكام النخبة استعدادا للموسم المقبل غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم حكام النخبة في الاتحاد المصري لكرة القدم، غدا الإثنين، معسكرهم التحضيري للموسم الجديد، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنطقة التجمع الأول.
وانطلق المعسكر الخميس الماضي وينتهي 28 أغسطس وتخلله اختبارات فى قانون كرة القدم واختبار اللياقة البدنية، ويشرف على المعسكر عصام عبد الفتاح من الفيفا، ومعه الجيبوتي محمد معد اللياقة البدنية.
وشهد معسكر حكام النخبة غياب 8 حكام دوليين من المتواجدين في القائمة الدولية الحالية، وهم حكام الساحة أمين عمر وأحمد الغندور ومحمود البنا ومحمود ناجي، بجانب المساعدين سامي هلهل وأحمد حسام طه وسمير جمال وهاني عبد الفتاح.
كما طالب جمال علام من بيريرا بتقديم خطة لإعداد وتجهيز الحكام والمعسكرات خلال الموسم المقبل، وجميع المتطلبات الخاصة بالحكام خلال الفترة المقبلة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز