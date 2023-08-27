شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام "نور" و"جنى" لفريق الاتحادين الدولى والأفريقى لتنس للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقع الاختيار على لاعبى منتخب مصر للناشئين؛ اللاعب نور فتح الله واللاعبة جنى حسام، للانضمام إلى فريق الاتحادين الدولى والأفريقى للتنس للناشئين والناشئات تحت 17 عاما، وذلك بسبب نتائجها المتميزة فى البطولات الدولية وكونهما من العناصر الواعدة فى اللعبة البيضاء.

ويضم هذا الفريق الدولى الأفريقى عدد 3 لاعبين و3 لاعبات آخرين من ناشئى القارة السمراء.

ويخضع اللاعبون الثمانية طوال شهر سبتمبر المقبل لمعسكر تدريبى بالقاهرة، بالإضافة للمشاركة فى البطولات الدولية التى ستقام فى مصر خلال تلك الفترة، وفى مقدمتها البطولة الدولية "J200"، وذلك تحت إشراف كامل من الاتحادين الدولى والأفريقى للتنس ضمن برنامج الاتحاد الدولى لتطوير اللاعبين واللاعبات الصاعدين بالقارة السمراء.