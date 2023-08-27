شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر أفضل ظهير أيمن فى البطولة العربية لكرة اليد.. وبكار أفضل ظهير أيسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصل أحمد الأحمر، قائد فريق كرة اليد بنادى الزمالك، على لقب أفضل ظهير أيمن فى البطولة العربية لليد التى اختتمت منذ قليل بالسعودية، وحصد لقبها الكويت الكويتى على حساب الزمالك.

بينما حصل عمر الوكيل "بكار" لاعب الزمالك على لقب أفضل ظهير أيسر، وشادى خليل لاعب الزمالك أفضل لاعب دائرة، فيما حصد محمد سامى حارس مرمى البنك الأهلى على أفضل حارس.

خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك لقب البطولة العربية التى تستضيفها المملكة العربية السعودية، بالهزيمة أمام الكويت الكويتى 31/30 فى نهائى المنافسات، ليفقد التأهل لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المحدد له نوفمبر المقبل بالسعودية أيضاً.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 18/16 لصالح الفريق الأبيض فى شوط شهد تفوقا ملحوظا للثنائي عمر الوكيل بكار وأحمد الأحمر، فضلا عن حارس المرمى كريم هنداوى.

وشهد الشوط الثانى ضغط من الجانب الكويتى خاصة فى آخر 10 دقائق من اللقاء حتى انتهى اللقاء لصالحهم.