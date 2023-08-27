شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يضم لاعب المقاولون فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر
واقترب نادي المقاولون العرب من إغلاق ملف الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم المقبل 2023-2024، وذلك بعدما وصلت قائمة ذئاب الجبل إلى 29 لاعباً ويتبقى صفقة وحيدة لغلق الملف بشكل رسمي.
وترك الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، مقعداً شاغراً بالقائمة على أمل حسم صفقة عمار حمدي صانع ألعاب الأهلي، خاصة فى ظل الرغبة المتبادلة بين اللاعب والمقاولون للانضمام إلى ذئاب الجبل فى الموسم الجديد.
وأرسل نادي المقاولون العرب خطاباً ثانياً إلى النادي الأهلي، يطلب خلاله استعارة عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، وذلك فى إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين.
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