شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يستعير حسن زكريا من الإنتاج الحربى لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح مسئولو نادى جمهورية شبين، فى التوصل لاتفاق مع الإنتاج الحربي التعاقد مع حسن زكريا، لاعب الفريق الحربي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، استعدادا للموسم الجديد في دوري المحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لفريق جمهورية شبين عبر "فيس بوك"، صورة للاعب معلقا عليها: "حسن زكريا بألـوان جمهورية شبين".

وكان فريق جمهورية شبين، أحد أندية دورى المحترفين، قد نجح في التعاقد مع أحمد كابوريا لاعب الزمالك وزد السابق ومحمد عبد المنعم لاعب دكرنس، وأبو بكر زغلول قادما من فريق الشمس، وأحمد سابق مهاجم الاتصالات، ومحمد حمدان لاعب منتخب السويس وغزل المحلة السابق استعدادا للموسم الجديد لخطف إحدى بطاقات الصعود للدورى الممتاز.

ويخوض جمهورية شبين 6 مباريات ودية، يبدأها غدا مع فريق طلائع الأسطول، ثم مواجهة فريق الترسانة 29 أغسطس، ثم مواجهة فريق إسكندرية للبترول 30 أغسطس، ثم مواجهة فريق الأوليمبى 31/ 8، ثم مواجهة فريق فاركو في أول سبتمبر، ويختتم استعداداته بمواجهة الاتحاد السكندرى 2 سبتمبر.

وأسفرت قرعة دورى المحترفين عن مواجهة نارية لجمهورية شبين في بداية الدورى مع فريق غزل المحلة على استاد جمهورية شبين.