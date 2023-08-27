صلاح يصنع الفارق في فوز قاتل لليفربول على نيوكاسل (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق ليفربول، فوزا قاتلا على نظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء ، الأحد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

أحرز أنتوني جوردون الهدف الأول لفريق نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 25 من زمن المباراة.

وتلقى ليفربول ضربة قوية بعد أن تعرض الهولندي فيرجيل فان دايك لبطاقة حمراء، أخرجته من الملعب بسبب التدخل على أليكسندر إيزاك المنفرد بالمرمى.

ونجح داروين نونيز في تسجيل هدف التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة 81 من زمن المباراة، قبل أن يضيف النجم الأوروجويانى هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من صناعة النجم المصرى محمد صلاح.

وبذلك احتل فريق ليفربول المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد فى المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.