شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: حفل MEFA تكريم معنوى للجميع وهناك تقريب وجهات نظر بين فيتوريا وكولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن حفل MEFA للأفضل في الشرق الأوسط تكريم معنوي للجميع ومهم قبل منافسات الموسم الجديد.

وقال وليد العطار فى تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: "هناك تقريب لوجهة النظر بين كولر وفيتوريا في الوقت الحالي، خاصة أن المارد الأحمر سيمثل مصر في بطولة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة وبالتأكيد الأمر فني بحت، وجار العمل على حله من جانب فيتوريا في الوقت الحالي".

وأضاف: "مفيش حاجة اسمها بطولة كأس النخبة، البطولة هي كأس السوبر المصري للأندية بمشاركة 4 أندية، وتقام على مدار أسبوع في الإمارات".

وتابع: "الأهلي طلب تحديد موعد إقامة بطولة السوبر المحلى، ولا توجد أي أزمات بشكل نهائي خلال الفترة الحالية، وأن اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة من جميع أندية الدوري المصري الممتاز".