شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: تكريمى فى حفل الـ MEFA حافز لمواصلة النجاحات بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشحات لاعب وسط النادى الأهلى، أن تكريمه اليوم في حفل MEFA للأفضل في 2023، حافز كبير لى لمواصلة النجاحات فى الموسم المقبل.

وقال حسين الشحات فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "سعيد بالمشاركة في حفل MEFA للأفضل في 2023، وأن هذه الحفلات تكون دافعا لكل اللاعبين في الفترة القادمة".

وتابع نجم الأهلى: "التكريم اليوم حافز لكل اللاعبين في الفترة المُقبلة لتقديم أفضل ما لديهم، وسعيد بتجديد تعاقدي مع الأهلي، ولدينا طموح كبير لإسعاد جماهير القلعة الحمراء، بالفوز بالعديد من البطولات".