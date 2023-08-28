محمد الشناوى أفضل حارس مرمى لموسم 2022-2023 فى حفل جوائز "MEFA"

القاهرة - سامية سيد - توج محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، بجائزة أفضل حارس مرمى لموسم 2022-2023، وذلك خلال حفل جوائز كرة القدم بالشرق الأوسط "MEFA" لاختيار الأفضل في الموسم بالكرة المصرية.

واختير محمد الشناوي للفوز بجائزة أفضل حارس، بعدما ساهم في سيطرة النادي الأهلي على الألقاب المحلية خلال الموسم الماضي، لكنه غاب عن الحفل، وتسلم الجائزة بالنيابة عنه زكريا ناصف، عضو لجنة التخطيط بالنادي الأحمر.

وفي هذا الإطار، قررت شركة ديرجست لما لها من خبرة في احتفاليات الجوائز، فقد قررت الشركة برعاية خاصة من زد سبورتس وشراكة تليفزيونية مع ON ورعاية إذاعية من الراديو 9090 لتكون MEFA هي رابع احتفاليات الشركة بعد جوائز ديرجست السنوية، وجوائز موسيقي الشرق الأوسط وجوايز السينما العربية.

جدير بالذكر أن التصويت تم عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50% لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية و50%؜ لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في الدوري المصري.