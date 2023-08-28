شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يفوز بجائزة أفضل هدف فى الموسم بحفل جوائز "MEFA" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد خالد الغندور، قائد فريق الاتحاد السكندري، جائزة أفضل هدف لعام 2023 في المسابقات المحلية، وذلك خلال حفل جوائز كرة القدم بالشرق الأوسط "MEFA" لاختيار الأفضل في الموسم بالكرة المصرية، وذلك عن هدفه الذي سجل رفقة زعيم الثغر في شباك محمد صبحي، حارس نادي الزمالك.

وجاء هدف خالد الغندور أمام الزمالك، في إطار منافسات الدوري العام، في الدقيقة 65، ورغم خسارة فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، لكن ترك قائد زعيم الثغر بصمته بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، عجز الحارس محمد صبحي عن التصدي لها.

وقال الغندور عقب حصوله على الجائزة، في حفل "MEFA": "أشكر جميع من صوت لي، وكوني وسط القامات الكبيرة شرف لي، وأشكر القائمين على الحفل".