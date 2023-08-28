شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 27 / 8 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 27/8/2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها: رسمياً.. الأهلى يجدد عقد كولر ومعاونيه الأجانب لمدة 3 مواسم، وتفاصيل المران الأخير للأهلى قبل السفر للنمسا، والأهلي يعلن رسمياً إعارة أحمد القندوسي لسيراميكا لمدة موسم.
وقّع مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عقداً جديداً مع النادي الأهلي لمدة موسمين مقبلين، بخلاف الموسم المتبقي فى عقده.
تفاصيل المران الأخير للأهلى قبل السفر للنمسا.. صور
اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الأحد تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر للنمسا غدا الإثنين لدخول معسكر مغلق هناك..
الأهلى يعلن التعاقد مع تمارا نادر السيد لتدعيم فريق السلة
أكد خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إتمام التعاقد مع تمارا نادر السيد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للسيدات خلال الموسم الجديد.
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