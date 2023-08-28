شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: هناك حالة انسجام بين اللاعبين القدامى والجدد بمعسكر بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب عبد الله السعيد، قائد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عن سعادته بمعسكر الفريق المقام حاليًا فى تركيا، مؤكدا أن هناك حالة انسجام واضحة بين اللاعبين سواء الأساسيين أو الجدد.
وقال السعيد: إن بيراميدز نجح في تدعيم صفوفه بصفقات مميزة، وجميعهم كانوا لاعبين أصحاب بصمة مع فرقهم قبل الانضمام لصفوف بيراميدز، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد استعداد قوي من جميع اللاعبين لتحقيق البطولات في هذا الموسم.
وأضاف السعيد، إن الجميع يعمل علي الاستعداد لانطلاقة الدورى ودوري أبطال أفريقيا، موضحًا أنه يسعى لاستعادة مستواه، وأن يصبح جاهزًا مع الفريق في بداية الموسم.
من ناحية أخرى يخوض فريق بيراميدز أولى مبارياته الودية فى معسكر تركيا الثلاثاء المقبل بمواجهة فريق ليماسول تي جي القبرصي، والذي يقيم معسكره حالياً بنفس مكان إقامة معسكر بيراميدز في تركيا.
وتقام المباراة في الخامسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ماكو ستاديوم القريب من فندق إقامة البعثة.
وحدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز 4 مباريات ودية خلال معسكر أنطاليا تقام أيام 29 و31 أغسطس و2 و6 سبتمبر المقبل، قبل ختام المعسكر والعودة للقاهرة يوم 7 سبتمبر.
ويتحضر بيراميدز للموسم الجديد والبداية بمواجهة الجيش الرواندي أحد يومي 15 أو 16 سبتمبر المقبل في العاصمة الرواندية كيجالي، في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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