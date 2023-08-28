شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: هناك حالة انسجام بين اللاعبين القدامى والجدد بمعسكر بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبد الله السعيد، قائد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عن سعادته بمعسكر الفريق المقام حاليًا فى تركيا، مؤكدا أن هناك حالة انسجام واضحة بين اللاعبين سواء الأساسيين أو الجدد.

وقال السعيد: إن بيراميدز نجح في تدعيم صفوفه بصفقات مميزة، وجميعهم كانوا لاعبين أصحاب بصمة مع فرقهم قبل الانضمام لصفوف بيراميدز، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد استعداد قوي من جميع اللاعبين لتحقيق البطولات في هذا الموسم.

وأضاف السعيد، إن الجميع يعمل علي الاستعداد لانطلاقة الدورى ودوري أبطال أفريقيا، موضحًا أنه يسعى لاستعادة مستواه، وأن يصبح جاهزًا مع الفريق في بداية الموسم.