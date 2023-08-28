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محمد عواد يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى لموسم 2021 / 2022

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القاهرة - سامية سيد -  

 

حصل محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، على جائزة أفضل حارس لموسم 2021 / 2022، فى حفل MEFA المقامة حاليا لتوزيع جوائز الأفضل فى الشرق الأوسط.

 

وقال محمد عواد، فى تصريحاته أثناء حصوله على الجائزة: "موسم 2021/ 2022 كان صعبا جدا والمنافسة كانت قوية ولكن استطاعنا جميعا التتويج بلقب الدورى".

 

وأضاف محمد عواد: "نعد جماهير الزمالك بموسم أفضل بعد الموسم الصعب الذى مررنا به، ونقدر نحقق كل البطولات التى يتمناها الجمهور ونسعدهم".

 

جدير بالذكر أن التصويت تم عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50% لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية و50%؜ لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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