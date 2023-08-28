شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى لموسم 2021 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
حصل محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، على جائزة أفضل حارس لموسم 2021 / 2022، فى حفل MEFA المقامة حاليا لتوزيع جوائز الأفضل فى الشرق الأوسط.
وقال محمد عواد، فى تصريحاته أثناء حصوله على الجائزة: "موسم 2021/ 2022 كان صعبا جدا والمنافسة كانت قوية ولكن استطاعنا جميعا التتويج بلقب الدورى".
وأضاف محمد عواد: "نعد جماهير الزمالك بموسم أفضل بعد الموسم الصعب الذى مررنا به، ونقدر نحقق كل البطولات التى يتمناها الجمهور ونسعدهم".
جدير بالذكر أن التصويت تم عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50% لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية و50% لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في الدوري المصري.
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