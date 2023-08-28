شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى لموسم 2021 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصل محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، على جائزة أفضل حارس لموسم 2021 / 2022، فى حفل MEFA المقامة حاليا لتوزيع جوائز الأفضل فى الشرق الأوسط.

وقال محمد عواد، فى تصريحاته أثناء حصوله على الجائزة: "موسم 2021/ 2022 كان صعبا جدا والمنافسة كانت قوية ولكن استطاعنا جميعا التتويج بلقب الدورى".

وأضاف محمد عواد: "نعد جماهير الزمالك بموسم أفضل بعد الموسم الصعب الذى مررنا به، ونقدر نحقق كل البطولات التى يتمناها الجمهور ونسعدهم".

جدير بالذكر أن التصويت تم عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50% لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية و50%؜ لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في الدوري المصري.