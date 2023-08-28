شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا أفضل حكم فى حفل MEFA خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الحكم الدولى محمود البنا، على جائزة أفضل حكم فى موسم 2023/ 2024 بعد المستوى المميز الذى قدمه طوال الموسم، خلال الحفل المقامة حاليا من جوائز الشرق الأوسط لكرة القدم "ميفا".

وفي هذا الإطار، قررت شركة ديرجست لما لها من خبرة في احتفاليات الجوائز، فقد قررت الشركة برعاية خاصة من زد سبورتس وشراكة تلفزيونية مع ON ورعاية إذاعية من الراديو 9090 لتكون MEFA هي رابع احتفاليات الشركة بعد جوائز ديرجست السنوية، وجوائز موسيقي الشرق الأوسط وجوايز السينما العربية.

جدير بالذكر أن التصويت تم عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50% لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية و50%؜ لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في الدوري المصري.