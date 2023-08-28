7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، محمد صلاح يصل القاهرة 3 سبتمبر للانضمام لمعسكر الفراعنة، والأهلى يجدد عقد كولر ومعاونيه الأجانب لمدة 3 مواسم، وعماد البنانى رئيساً للجنة المؤقتة بنادى الزمالك.. ورحيل حسن موسى.

يصل محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر المقبل للانضمام إلى معسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

وقّع مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عقداً جديداً مع النادي الأهلي لمدة موسمين مقبلين، بخلاف الموسم المتبقي فى عقده، ليستمر المدرب السويسري على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

عماد البنانى رئيساً للجنة المؤقتة بنادى الزمالك.. ورحيل حسن موسى