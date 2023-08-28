شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يحصد جائزة أفضل لاعب وسط فى موسم 2022/ 2023 بحفل "MEFA" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مروان عطية، لاعب وسط النادى الأهلى، على جائزة أفضل لاعب وسط فى موسم 2022/ 2023، خلال حفل MEFA المقامة حاليا لتوزيع جوائز الأفضل فى الشرق الأوسط.

وقال مروان عطية، فى تصريحات أثناء حصوله على الجائزة: "بشكر مستر كولر ومستر فيتوريا على منحى الفرصة والثقة لتقديم هذا الموسم والوصول لهذا التكريم وبشكر أيضا زملائى اللى دخلونى الأجواء بكل حب".

وأضاف مروان عطية: الحمد لله على الموسم الماضى الذى كان ناجحا بكل المقاييس وحصدنا كل البطولات وأهديه لوالدى "رحمه الله".

جدير بالذكر أن التصويت تم عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50% لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية و50%؜ لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في الدوري المصري.