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مروان عطية يحصد جائزة أفضل لاعب وسط فى موسم 2022/ 2023 بحفل "MEFA"

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القاهرة - سامية سيد - حصل مروان عطية، لاعب وسط النادى الأهلى، على جائزة أفضل لاعب وسط فى موسم 2022/ 2023، خلال حفل MEFA المقامة حاليا لتوزيع جوائز الأفضل فى الشرق الأوسط.

 

وقال مروان عطية، فى تصريحات أثناء حصوله على الجائزة: "بشكر مستر كولر ومستر فيتوريا على منحى الفرصة والثقة لتقديم هذا الموسم والوصول لهذا التكريم وبشكر أيضا زملائى اللى دخلونى الأجواء بكل حب".

 

وأضاف مروان عطية: الحمد لله على الموسم الماضى الذى كان ناجحا بكل المقاييس وحصدنا كل البطولات وأهديه لوالدى "رحمه الله".

 

جدير بالذكر أن التصويت تم عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50% لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية و50%؜ لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في .

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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