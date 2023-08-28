شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وعبد الستار صبرى يحصدان جائزة "طه إسماعيل" فى حفل جوائز MEFA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصد حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، جائزة طه إسماعيل "الموهبة"، خلال حفل MEFA للأفضل في 2023، كما حصد الجائزة ذاتها، عبد الستار صبري نجم الكرة المصرية السابق.

وقال حازم إمام، خلال تكريمه في حفل MEFA للأفضل في 2023: "الكرة المصرية تمتلك لاعبين متميزين، وأندية كبار منها الأهلي والزمالك".

وأضاف: "أتمنى فوز الأهلي بالسوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين يوم 15 من الشهر المُقبل، بالمملكة العربية السعودية".