شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يفوز بجائزة محمود الجوهرى "المشوار" فى حفل MEFA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد أحمد حسن "الصقر" نجم الأهلى والزمالك والمنتخب السابق، على جائزة محمود الجوهرى "المشوار" خلال حفل MEFA المقامة حاليا لتوزيع جوائز الأفضل فى الشرق الأوسط.

وقال أحمد حسن، خلال استلامه الجائزة: "أشكر كل الموجودين والمنظمين، وشرف كبير لى أن أحصد جائزة الكابتن محمود الجوهرى الذى له فضل كبير على كل الأجيال".

وتابع الصقر: "الجوهري سيظل علامة فارقة فى كل اللاعبين الذين تدربوا على يديه، وسعيد بتواجدى معكم".

وحصل حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وعبد الستار صبرى لاعب المقاولون والمنتخب السابق، على جائزة طه إسماعيل "الموهبة" فى حفل MEFA لتوزيع جوائز الأفضل فى الشرق الأوسط.

وأكد حازم إمام، فى تصريحات أثناء استلام الجائزة: "الكرة المصرية تمتلك لاعبين متميزين، وأندية كبار منها الأهلي والزمالك".

وتابع الثعلب الصغير: "أتمنى فوز الأهلي بالسوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة".

ومن جانبه، عبر عبد الستار صبرى عن سعادته بهذه الجائزة قائلا: "مبسوط جدا لتكريمى وسط كوكبة من النجوم ووسط الناس اللى بنحبهم وأشكر القائمين على هذا الحفل".

جدير بالذكر أن التصويت تم عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50% لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية و50%؜ لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في الدوري المصري.