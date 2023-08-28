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أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 27 / 8 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 27/8/2023، العديد من الأخبار المهمة، والتي جاء في مقدمتها: الزمالك يخسر أمام الكويت الكويتى 30 / 31 فى نهائى البطولة العربية لكرة اليد، وعماد البنانى رئيساً للجنة المؤقتة بنادى الزمالك.. ورحيل حسن موسى، والزمالك يقيد عبد الشافى وعبد الله جمعة فى القائمة الأفريقية.

 

خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك لقب البطولة العربية التى تستضيفها المملكة العربية ، بالهزيمة أمام الكويت الكويتى 31/30 فى نهائى المنافسات..

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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