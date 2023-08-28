شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 27 / 8 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 27/8/2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها: الزمالك يخسر أمام الكويت الكويتى 30 / 31 فى نهائى البطولة العربية لكرة اليد، وعماد البنانى رئيساً للجنة المؤقتة بنادى الزمالك.. ورحيل حسن موسى، والزمالك يقيد عبد الشافى وعبد الله جمعة فى القائمة الأفريقية. خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك لقب البطولة العربية التى تستضيفها المملكة العربية السعودية، بالهزيمة أمام الكويت الكويتى 31/30 فى نهائى المنافسات..

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