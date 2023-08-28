أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 / 8 / 2023

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: رسمياً.. الأهلى يجدد عقد كولر ومعاونيه الأجانب لمدة 3 مواسم، وعماد البنانى رئيساً للجنة المؤقتة بنادى الزمالك.. ورحيل حسن موسى، وكولر يرفض ضم بديل "سوزا" لتدعيم هجوم الأهلى وينتظر حسم الصفقة، محمد صلاح يصل القاهرة 3 سبتمبر للانضمام لمعسكر الفراعنة.

وقّع مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عقداً جديداً مع النادي الأهلي لمدة موسمين مقبلين، بخلاف الموسم المتبقي فى عقده، ليستمر المدرب السويسري على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

عماد البنانى رئيساً للجنة المؤقتة بنادى الزمالك.. ورحيل حسن موسى

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بيان رسمي، استبدال حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك بالدكتور عماد مصطفى البناني.

يصل محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر المقبل للانضمام إلى معسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

كولر يرفض ضم بديل "سوزا" لتدعيم هجوم الأهلى وينتظر حسم الصفقة

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فكرة ضم مهاجم أجنبي بدلا من البرازيلي جوستافو سوزا، لاعب نادي جيونبوك الكوري، حال فشل الصفقة، وأصر المدرب السويسري على ضم المهاجم البرازيلي فى المقام الأول دون النظر لأى لاعب أجنبي آخر، لتدعيم الهجوم على الأقل خلال الساعات الجارية التى يترقب فيها الأهلي انفراجة فى ضم المهاجم البرازيلي الذي تفاوض معه مسئولو القلعة الحمراء عدة مرات وفى كل مرة تفشل الصفقة.

اتحاد الكرة يبحث عن ودية ثانية للمنتخب الأول فى أكتوبر

يبحث اتحاد الكرة عن مباراة ودية ثانية لمنتخب مصر الأول خلال التوقف الدولى فى شهر أكتوبر المقبل، وأرسل الاتحاد خطابات رسمية إلى منتخبات التصنيف الثاني فى قارة أفريقيا، من أجل الاتفاق على الودية الثانية للفراعنة.