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أحمد سيد زيزو يحصد جائزة أفضل لاعب فى موسم 2021/2022 بحفل MEFA

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القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد سيد، زيزو لاعب الزمالك، على جائزة أفضل لاعب فى موسم 2021 /2022 فى حفل MEFA لتوزيع جوائز الأفضل فى الشرق الأوسط.

 

وقال أحمد سيد زيزو، خلال استلامه الجائزة: "مبسوط بإنى موجود فى المكان وسط اللاعبين الكبار فى الماضى والكبار فى الوقت الحالى وهذه ثانى سنة لى وإن شاء الله أكون فى الموسم القادم".

 

وأضاف زيزو: "قدمنا موسم للنسيان وإن شاء الله قادرين على العودة للتتويج بالبطولات ونقدر نتغلب على كل الصعوبات".

 

وتابع زيزو: "دائما أعمل اللى عليا واجتهد وأحاول بذل كل جهد من أجل نفسه ثم للنادى وفى الآخر التوفيق بتاع ربنا".

 

جدير بالذكر أن التصويت تم عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50% لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية و50%؜ لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في .

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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