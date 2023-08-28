شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد زيزو يحصد جائزة أفضل لاعب فى موسم 2021/2022 بحفل MEFA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد سيد، زيزو لاعب الزمالك، على جائزة أفضل لاعب فى موسم 2021 /2022 فى حفل MEFA لتوزيع جوائز الأفضل فى الشرق الأوسط.

وقال أحمد سيد زيزو، خلال استلامه الجائزة: "مبسوط بإنى موجود فى المكان وسط اللاعبين الكبار فى الماضى والكبار فى الوقت الحالى وهذه ثانى سنة لى وإن شاء الله أكون فى الموسم القادم".

وأضاف زيزو: "قدمنا موسم للنسيان وإن شاء الله قادرين على العودة للتتويج بالبطولات ونقدر نتغلب على كل الصعوبات".

وتابع زيزو: "دائما أعمل اللى عليا واجتهد وأحاول بذل كل جهد من أجل نفسه ثم للنادى وفى الآخر التوفيق بتاع ربنا".

جدير بالذكر أن التصويت تم عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50% لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية و50%؜ لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في الدوري المصري.