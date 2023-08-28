شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يفوز بجائزة أفضل لاعب لموسم 2022-2023 فى حفل "MEFA" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب لموسم 2022-2023، وذلك خلال حفل جوائز كرة القدم بالشرق الأوسط "MEFA" لاختيار الأفضل في الموسم بالكرة المصرية..
قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالمشاركة في حفل MEFA للأفضل في 2023، لاسيما أن مثل هذه الحفلات تمثل دافعا لكل اللاعبين في الفترة المُقبلة.
وأضاف "الشحات" في تصريحات : "سعيد بالتكريم اليوم، وهذا حافز لكل اللاعبين في الفترة المُقبلة ، وسعيد بتجديد تعاقدي مع الأهلي، ولدينا طموح كبير لإسعاد جماهير القلعة الحمراء، بالفوز بالعديد من البطولات".
وفي هذا الإطار، قررت شركة ديرجست لما لها من خبرة في احتفاليات الجوائز، فقد قررت الشركة برعاية خاصة من زد سبورتس وشراكة تلفزيونية مع ON ورعاية إذاعية من الراديو 9090 لتكون MEFA هي رابع احتفاليات الشركة بعد جوائز ديرجست السنوية، وجوائز موسيقي الشرق الأوسط وجوايز السينما العربية.
جدير بالذكر أن التصويت تم عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50% لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية و50% لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في الدوري المصري.
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