محمد عبد المنعم يفوز بجائزة أفضل مدافع لموسم 2023 فى حفل MEFA

القاهرة - سامية سيد - توج محمد عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي، بجائزة أفضل مدافع لموسم 2022-2023، وذلك خلال حفل جوائز كرة القدم بالشرق الأوسط "MEFA" لاختيار الأفضل في الموسم بالكرة المصرية.

وقال عبد المنعم ، أنه سعيد بالتتويج بهذه الجائزة متمنيا التتويج بالعديد من البطولات مع النادي الأهلي ، مشيراً إلي أنه يتمنى أن يخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة لو أتاحت الفرصة له .

وفي هذا الإطار، قررت شركة ديرجست لما لها من خبرة في احتفاليات الجوائز، فقد قررت الشركة برعاية خاصة من زد سبورتس وشراكة تليفزيونية مع ON ورعاية إذاعية من الراديو 9090 لتكون MEFA هي رابع احتفاليات الشركة بعد جوائز ديرجست السنوية، وجوائز موسيقي الشرق الأوسط وجوايز السينما العربية.

جدير بالذكر أن التصويت تم عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50% لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية و50%؜ لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في الدوري المصري.



