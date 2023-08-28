قصة انتقاله للدوري السعودي انتهت.. كلوب يحسم الجدل حول مستقبل صلاح مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، بقاء النجم المصرى محمد صلاح في صفوف الريدز، وذلك بعد انتشار أنباء بشأن انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لصفوف فريق اتحاد جدة السعودى.

وقال كلوب، فى تصريحاته عقب مواجهة نيوكاسل التى حسمها ليفربول لصالحه بنتيجة 2-1: "الجميع يتحدث عن محمد صلاح؟ لا، ليس الجميع. أرجوك لا تستخدم صيغة الجمع".

وأضاف مدرب ليفربول عن مستقبل محمد صلاح: "لم يأت أى أحد إلى ليستشيرني عن هذا الأمر من الأساس، لذلك فلا تقل الجميع يتحدث".

وتابع: "قصة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي انتهت.. إنه مستمر معنا".