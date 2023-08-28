شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب عربى فى حفل MEFA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، على جائزة أفضل لاعب عربى موسم 2023 خلال حفل MEFA لتوزيع جوائز الأفضل فى الشرق الأوسط.

ونجح محمد صلاح فى قيادة ليفربول فى تحقيق فوز صعب على نيوكاسل بهدفين مقابل هدف، بعدما صنع هدف الفوز لزميله نونيز.

حصل حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وعبد الستار صبرى لاعب المقاولون والمنتخب السابق، على جائزة طه إسماعيل "الموهبة" فى حفل MEFA لتوزيع جوائز الأفضل فى الشرق الأوسط.

وقال حازم إمام فى تصريحات أثناء استلام الجائزة: "الكرة المصرية تمتلك لاعبين متميزين، وأندية كبار منها الأهلي والزمالك"، وتابع الثعلب الصغير: "أتمنى فوز الأهلي بالسوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة".

ومن جانبه، عبر عبد الستار صبرى عن سعادته بهذه الجائزة قائلا: "مبسوط جدا لتكريمى وسط كوكبة من النجوم ووسط الناس اللى بنحبهم وأشكر القائمين على هذا الحفل".

جدير بالذكر أن التصويت تم عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50% لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التليفزيونية و50%؜ لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في الدوري المصري.