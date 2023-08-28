شكرا لقرائتكم خبر عن الأنجولى مابولولو أفضل مهاجم فى موسم 2023 بحفل MEFA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الأنجولى كريستوفر مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندرى، على جائزة أفضل مهاجم فى موسم 2023 / 2024، خلال حفل MEFA لتوزيع جوائز الأفضل فى الشرق الأوسط.

وقال مابولولو، في تصريحات أثناء استلامه الجائزة: "سعيد بالحصول على جائزة أفضل مهاجم في مصر، وأتمنى مواصلة الأداء الكبير خلال الفترة المقبلة مع نادي الاتحاد السكندري".

وأضاف مابولولو: "أستعد بكل قوة في الوقت الحالي، من أجل تقديم أفضل أداء مع الاتحاد السكندري في الموسم الجديد، وبالتأكيد تواصلت مع أمادو فلافيو من أجل معرفة الدوري المصري، وأبلغني أنه الدورى الأقوى في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، خلال الفترة الحالية".