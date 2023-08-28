شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصد جائزة أفضل ناد فى موسم 2022-2023 بحفل MEFA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوج النادي الأهلي بجائزة أفضل ناد لموسم 2022-2023، وذلك خلال حفل جوائز كرة القدم بالشرق الأوسط "MEFA" لاختيار الأفضل في الموسم بالكرة المصرية.

وفي هذا الإطار، قررت شركة ديرجست لما لها من خبرة في احتفاليات الجوائز، وبرعاية خاصة من زد سبورتس وشراكة تليفزيونية مع ON ورعاية إذاعية من الراديو 9090، أن تكون MEFA هي رابع احتفاليات الشركة بعد جوائز ديرجست السنوية، وجوائز موسيقي الشرق الأوسط وجوايز السينما العربية.

جدير بالذكر أن التصويت تم عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50% لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية و50%؜ لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في الدوري المصري.