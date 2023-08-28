حفل "MEFA" يعلن عن تشكيل الأفضل في موسم 2022 - 2023

القاهرة - سامية سيد -

أعلن القائمون عن حفل جوائز كرة القدم بالشرق الأوسط "MEFA" لاختيار الأفضل في الموسم بالكرة المصرية ، عن التشكيل الأفضل في موسم 2022 - 2023 بالدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل الأفضل في الدوري المصري كالتالي ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: حسين الشحات - أحمد مصطفى "زيزو" - جوب مابولولو.

وفي هذا الإطار، قررت شركة ديرجست لما لها من خبرة في احتفاليات الجوائز، وبرعاية خاصة من زد سبورتس وشراكة تليفزيونية مع ON ورعاية إذاعية من الراديو 9090، أن تكون MEFA هي رابع احتفاليات الشركة بعد جوائز ديرجست السنوية، وجوائز موسيقي الشرق الأوسط وجوايز السينما العربية.

جدير بالذكر أن التصويت تم عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50% لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية و50%؜ لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في الدوري المصري.