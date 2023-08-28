شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: الموسم الماضى للنسيان.. ونتمنى تحقيق البطولات مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، أن يعود الفريق لتقديم مستويات جيدة الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الموسم المنصرم هو موسم "للنسيان".

وقال زيزو، خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب عبر قناة أون تايم سبورتس2: "سعيد جدا بالتواجد للمرة الثانية وإن شاء الله العام المقبل سأكون متواجدا".

وأضاف: "قدمنا موسما للنسيان في العام الماضي ونطمح في تقديم الأفضل الموسم المقبل وتحقيق البطولات للفريق، وإن شاء الله الأمور تتعدل في الفترة المقبلة".

وعن سر تألقه المستمر قال: "أن تحافظ على نفسك هو الأهم، ومهم أيضا أن تبذل جهدا أكثر من البقية لتحقيق شيء ما لنفسك، وفي النهاية هو توفيق من عند ربنا".