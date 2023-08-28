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10 مصريين يتأهلون لدور الـ32 فى بطولة باريس للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - تأهل 10 لاعبين مصريين إلى الدور التمهيدي الثاني ببطولة باريس للاسكواش، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية، كأول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد، فى الفترة من 27 أغسطس وحتى 2 سبتمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

 

وجاءت نتائج المصريين في الدور التمهيدي الأول كالتالي: 

 

فوز محمد أبو الغار على منافسه رفائيل كندرا بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 4-11, 11-9, 12-10, 11-9.

 

فوز علي أبو العينين على الفرنسي توفيق مخلفي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-4, 11-2.

 

فوز كريم الحمامي على القطري عبد الله التميمي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-6, 11-7, 11-9.

 

فوز يحيى النوساني على منافسه سيزار سالازار بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 7-11, 5-11, 11-9, 11-8.

 

فوز عمر مسعد على منافسه تسز كوان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 11-9, 11-8, 14-12

 

فوز أمينة عرفي على منافستها ألكسندرا فولر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-6, 11-5.

 

فوز فيروز أبو الخير على منافستها إيلا جالوفا بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-7, 11-4.

 

فوز رمضان على منافستها نيكول بونيان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-8, 11-9.

 

فوز ندى عباس على مواطنتها زينة ميكوي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 2-11, 11-5, 8-11, 11-8, 11-8.

 

فوز نادين شاهين على منافستها ماري ستيفان بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-6, 12-10, 6-11, 11-7.

 

هزيمة مريم متولي أمام منافستها كا يي لي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-9, 11-2.

 

هزيمة نور أبو المكارم أمام منافستها جاسمين هوتون بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 11-8.

 

هزيمة سنا إبراهيم أمام منافستها تشان سين يوك بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 7-11, 11-2.

 

هزيمة سلمى الطيب أمام منافستها لوسي تيرمل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-6, 11-8.

 

هزيمة هنا معتز أمام منافستها راشيل أرنولد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 6-11, 11-7, 11-3.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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